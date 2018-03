Quali sono le previsioni meteo di Pasqua 2018? Che tempo fa domenica primo aprile? Sono domande che ci poniamo e ci porremo in tanti nei prossimi giorni fino alla fine del mese. Il periodo di ferie pasquale è infatti uno dei più attesi per chi ama i viaggi e le gite fuori porta. E condizioni meteorologiche favorevoli o sfavorevoli possono condizionare, positivamente o negativamente, la breve vacanza. Qui vi riportiamo le principali informazioni su perturbazioni, rischio pioggia e temperature (articolo in aggiornamento).

LEGGI ANCHE > Le previsioni meteo di Pasquetta 2018

Le previsioni meteo di Pasqua 2018

A più di due settimane di distanza non è possibile disporre di previsioni meteo di Pasqua attendibili, è però possibile avere una tendenza del tempo che farà quel giorno. Le indicazioni vengono fornite dai siti che costantemente riportano informazioni meteorologiche. Il quadro del periodo del primo aprile è ancora incerto. Secondo Ilmeteo.it in quei giorni si potrebbe passare dal gelo al caldo in appena 24 ore. Il tempo sarà spesso instabile nelle ultime settimane di marzo ma con il mese di aprile potrebbe arrivare una svolta decisiva verso la bella stagione. Il sito 3bmeteo.com conferma che il dinamismo della seconda parte di marzo potrebbe protrarsi fino a Pasqua e anche oltre.

Che tempo fa

Più nel dettaglio, Ilmeteo.it con le sue proiezioni indicative fa sapere che il periodo di Pasqua e Pasquetta potrebbe essere condizionato da «recenti stravolgimenti atmosferici» dopo un «crollo termico tra il 19 e il 22 marzo». «Non è da escludere a priori – si spiega – una ‘bianca settimana santa’ con la neve che potrebbe scendere fino in pianura su alcune regioni». Tuttavia «la bella stagione incombe, i cambi repentini delle condizioni meteo sono all’ordine del giorno in Primavera, soprattutto in queste settimane che seguono il poderoso riscaldamento stratosferico». Dunque, «le ultime proiezioni a lungo termine propongono una vera e propria altalena termica tra Pasqua e Pasquetta, con tempo dapprima instabile e freddo e poi una vera e propria esplosione primaverile, con tempo via via gradevole e mite tra il 2 e il 5 Aprile».

Il sito 3bmeteo.it conferma che a metà marzo, dal 18-20, «si potrebbe tornare in inverno» con un’irruzione artico-siberiana che potrebbe raggiungere soprattutto il Centro Europa, e probabilmente anche le regioni dell’Italia settentrionale. Per quanto riguarda il periodo pasquale, poi: «Seppur rimane ancora una tendenza a lungo termine, per cui suscettibile di cambiamenti, la disposizione e debolezza del vortice polare sarebbe tale da aumentare la possibilità di inneschi più freddi nella terza decade di Marzo con tempo dunque che si manterrebbe instabile in un contesto termico a tratti anche sotto la media del periodo. Un dinamismo generale che potrebbe protrarsi fin verso il periodo pasquale se non oltre».

(Ultimo aggiornamento alle 17.10 del 13 marzo 2018. Foto da archivio Ansa)