Voleva guarire il tumore al seno con la naturopatia, è morta a 46 anni

Radioestesia, fiori di Bach, metodo Hamer. Queste alcune delle soluzioni optate da una donna di 46 anni, siciliana, affetta di cancro al seno e morta appena un anno fa. A far emergere il suo racconto al Gazzettino è l’oncologo del Cro di Aviano (Pordenone) Massimiliano Beretta, a cui la donna si rivolse. Gli scrisse una mail chiedendo aiuto. Purtroppo quando oramai non si poteva più far nulla.

LEGGI ANCHE > TULLIO SIMONCINI E IL BICARBONATO CHE CURA IL CANCRO

LA LETTERA DELLA DONNA MALATA ALL’ONCOLOGO BERETTA

La donna – spiega Beretta – si rivolse ad un naturopata. Lo seguì per diverso tempo ma poi, quando capì che le cure fornite non sortivano alcun effetto, decise di rivolgersi a Beretta. Lo fece con una email, indirizzata al medico dell’Istituto Tumori friulano. Era l’autunno 2016.

“Premetto che sono arrivata al Pronto soccorso in condizioni molto critiche perché avevo seguito i consigli di un naturopata che conoscevo da anni, ma che si è rivelato poi un lupo travestito da agnello, definizione sin troppo generosa per questo personaggio che praticava radioestesia, fiori di Bach, metodo Hamer e poi mi ha ridotta in fin di vita, dolorante, con problemi respiratori, debilitata e sottopeso di 10 chili. Sono precipitata da 42 a meno di 30 in qualche settimana. “Miracolata” dalle opportune cure mediche, mi sono ritrovata a proseguire una strada che per fortuna sembrava abbastanza in discesa (adesso mi muovo un po’ dentro casa con il deambulatore e non

uso più antidolorifici da luglio). Le anticipo intanto che si tratta di un carcinoma mammario con interessamento

peritoneale e scheletrico. Le uniche informazioni che mi sento di aggiungere riguardano il mio approccio alla malattia: positivo e relativamente tranquillo, agopuntura, alimentazione controllata e naturale, assunzione di fermenti lattici e vitamina C, oltre a un drink per supplire alle carenze alimentari e aiutare il recupero del peso

Nonostante l’intervento dei medici siciliani prima e di quelli del Cro poi, la donna è morta alcuni mesi dopo. Perché una

volta ripristinate le cure tradizionali, il suo fisico era troppo debole e compromesso dal digiuno e da trattamenti assurdi non ha retto. «Mentre lei credeva di sottoporsi a una terapia efficace, la malattia avanzava in modo ancor più aggressivo – ha spiegato Beretta – perché non incontrava l’ostacolo della chemioterapia, e soprattutto si diffondeva in un organismo ormai privo di difese. Le parole di quella donna mi risuonano ancora nella testa e di questo caso parlo spesso durante i convegni, perché e non si discute mai abbastanza dei trattamenti non convenzionali che non sono per forza di cose dannosi, ma devono essere valutati sempre da un medico. A oggi sono ben 10 i procedimenti disciplinari aperti contro la posizione anti-scienza dei medici. Dopo il cardiologo di Treviso, Roberto Gava, radiato per le sue teorie contrarie alle vaccinazioni (primo caso in Italia), un altro procedimento

disciplinare è stato aperto dall’Ordine di Verona a carico del medico Claudio Sauro. Questa volta, il rilievo riguarda il comportamento del professionista che, esperto di fitoterapia, ha proposto ai pazienti attraverso Facebook o altri siti un protocollo

chiamato “Chemioterapia naturale”, volto a “prevenire e trattare le malattie tumorali in maniera naturale evitando la chemioterapia”. Radiare è giusto, ma non basta».

LEGGI ANCHE: A proposito di bicarbonato che cura il cancro

SAPETE CHE L’ALOE BLOCCA ALCUNE TERAPIE ONCOLOGICHE?

Le cure devono essere valutate da un medico, il quale deve accertarsi che non interferiscano. «Per fare un esempio – aggiunge Beretta – l’aloe può compromettere l’attività terapeutica di ciascuna sostanza, con il risultato di una riduzione o talvolta di un potenziamento del suo effetto che nei casi più gravi può giungere sino all’intossicazione. Il problema sta assumendo dimensioni notevoli: le stime ufficiali parlano di un paziente oncologico su due che nell’arco del proprio percorso terapeutico fa ricorso a terapie non convenzionali. I dati che più ci allarmano sono quelli relativi all’autodiagnosi da motore di ricerca: una recente indagine di Medipragma ha accertato che l’81% degli italiani si rivolge al ‘dottor Google’ per trovare informazioni online su sintomi, diagnosi, malattie e cure. E solo il 9% si confronta con il proprio medico. In mezzo ci sono queste montagne di informazioni postate spesso da ciarlatani e comunque lontane dalla scienza, in cui i pazienti si imbattono. La disperazione fa il resto – ha concluso – e così finiscono tra le braccia di certi guru».

(in copertina foto Ansa)