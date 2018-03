Pomezia, arrestate tre maestre d’asilo: violenze e insulti a bimbi tra i 3 e i 5 anni

Tre maestre di una scuola dell’infanzia comunale di Pomezia, in provincia di Roma, sono state arrestate stamattina dai carabinieri per maltrattamenti su bambini. Le maestre, che si trovano ora agli arresti domiciliari, sono accusate di aver sottoposto alcuni bambini, di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, a reiterati atti di violenza fisica, morale e psicologica, umiliandoli, con vessazioni e insulti di vario genere, di fronte all’intera classe. L’indagine è nata dalle denunce di quattro giovani mamme ed è stata condotta dai carabinieri della stazione di Pomezia.

Tre maestre di un asilo di Pomezia arrestate per le violenze sui bambini

I carabinieri della compagnia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Velletri su richiesta della procura, che ha disposto gli arresti domiciliari per le tre maestre. L’indagine è nata dalle denunce presentate da quattro giovani mamme che avevano notato comportamenti strani e violenti dei figli che non volevano andare a scuola. I carabinieri della stazione di Pomezia hanno svolto le indagini con l’ausilio di intercettazioni ambientali e telecamere installate nella scuola.

Bimbi strattonati con forza e minacciati

Dalle indagini dei carabinieri di Pomezia è emerso che i bimbi venivano strattonati con forza dalle maestre, minacciati di non essere più presi dai genitori per portarli a casa e chiamati «brutto», «cattivo». Dalle immagini delle telecamere posizionate nella scuola durante le indagini sarebbe emerso che alcuni bimbi sono stati strattonati per le braccia e per il grembiule e uno di loro tirato per i capelli. Altri ancora sarebbero stati costretti a mettersi in ginocchio in un angolo della classe o a sedersi su una sedia, isolandoli dal gruppo.

(Foto da archivio Ansa)