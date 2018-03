Carlo Calenda blasta Michele Emiliano

«Calenda si è iscritto al PD per tutelare quegli interessi opachi che io ho contrastato da Magistrato” Così @micheleemiliano Magistrato in aspettativa (infinita), Governatore Regione Puglia, membro del PD, aspirante alleato M5S. Equilibrio, serietà, senso delle istituzioni». Così il ministro dello Sviluppo economico risponde al governatore pugliese. Il tweet, come succede spesso dal profilo di Calenda, è diventato virale.

Ieri Calenda si è presentato al suo circolo Pd. Lui, neoiscritto, ha citato nel suo discorso Dunkirk, nome inglese del porto francese, e titolo del celebre film di Christopher Nolan. «Ognuno – ha spiegato – deve prendere la sua barchetta e andare in soccorso del PD. Disfatte se vissute con dignità e onore possono essere la premessa per una vittoria futura».

(Foto: ANSA / ANGELO CARCONI)