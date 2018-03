Raffaele Sollecito fa gli auguri alle donne per l’8 marzo e Amanda Knox mette like

Il colpo di scena nel corso della Festa della donna 2018 arriva direttamente da Giovinazzo. E no, questa volta il reddito di cittadinanza non c’entra. Raffaele Sollecito, l’ex studente dell’università di Perugia (originario della cittadina pugliese) che è stato al centro dell’attenzione mediatica nel contesto dell’omicidio di Meredith Kercher ha voluto augurare un buon 8 marzo a tutte le donne con un post su Facebook. Con tanto di mazzetto di mimosa.

RAFFAELE SOLLECITO FESTA DELLA DONNA, IL POST DI AUGURI

RAFFAELE SOLLECITO FESTA DELLA DONNA, LA RISPOSTA INASPETTATA DI AMANDA KNOX

Ma la cosa più sorprendente è stata che anche la sua ex fidanzata Amanda Knox (anche lei, come Sollecito, condannata in primo grado per l’omicidio di Meredith e poi assolta dalla quinta sezione penale della Cassazione) ha avvertito l’esigenza di intervenire nella discussione. La ragazza americana – che attualmente lavora come freelance, ha scritto un libro e collabora con un’associazione che si occupa di vittime di errori giudiziari – ha voluto commentare il post di Sollecito scrivendo un «Grazie, Raffa!».

Ovviamente, il suo commento non è passato inosservato e ha ricevuto diverse reazioni sulla bachecha social di Raffaele Sollecito. Solo un anno fa, il ragazzo di Giovinazzo (scrittore e opinionista televisivo) era finito nell’occhio del ciclone per alcuni suoi commenti definiti sessisti contro le donne. In un gruppo privato, con macabra ironia, avrebbe dispensato consigli su come sbarazzarsi della propria ex fidanzata e farla franca con la giustizia. Ora ha cercato la strada della riabilitazione: ma un post sostanzialmente innocuo è finito comunque sotto i riflettori per il commento «illustre».