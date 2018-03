Dani Alves attacca una ‘caccola’ alla maglia di Cristiano Ronaldo | VIDEO

Alle telecamere piazzate a bordo campo non sfugge nulla. Davvero nulla. Dalle immagini della partita di Champions League tra Paris Saint Germain e Real Madrid, disputata martedì sera, è spuntato un singolare e ineducato gesto del difensore Dani Alves. Il calciatore brasiliano ad un certo punto dell’incontro ha iniziato a toccarsi il naso. Lo ha fatto per più di qualche secondo, attaccando poi, stando bene attento a non farsi scoprire, una ‘caccola‘ alla maglia di un avversario, Cristiano Ronaldo. La scena è stata ripresa dal sito Sportface.

(Foto: screenshot da video di YouTube)