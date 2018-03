Trovata Rosa Di Domenico, era in Turchia. Sta bene

Una storia a lieto fine. Rosa Di Domenico, 15 anni, sta bene. Si trova in Turchia e sta rientrando in queste ore in Italia.

La notizia è rimbalzata tra siti on line intorno alle 13 e la conferma è arrivata pochi minuti fa. La giovane, scomparsa da Sant’Antimo, nel Napoletano, ha chiamato i genitori e sta tornando a Napoli. L’ambasciata italiana in Turchia ha chiamato i carabinieri per la conferma dell’identità della ragazza che voleva il rimpatrio e, una volta accertato che si trattasse di lei, l’ha imbarcata su un volo che atterra a Napoli alle 15. Le ultime tracce di Rosa risalivano al 24 maggio 2017 e poi il silenzio fino a tre settimane fa quando è comparso un video nel quale lei faceva sapere ai genitori di essere viva e di non voler più essere cercata.

Rosa aveva iniziato un percorso di islamizzazione radicale dopo aver conosciuto sui social un musulmano di Brescia. Con lui, molto probabilmente, si era allontanata da casa. Le telecamere di videosorveglianza della stazione di Napoli hanno mostrato Rosa Di Domenico salire su un treno, diretto a Milano. L’attenzione degli inquirenti si era concentrata su Ali Quasib, indagato per sequestro di persona.