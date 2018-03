Elezioni 2018, Walter Rizzetto: “I 5 stelle dovranno scoprire le carte”

“Al netto che questi sono exit poll il MoVimento 5 stelle fa un ottimo risultato, il dato importante per Fratelli d’Italia è che mantiene se non amplia il suo bacino elettorale. Altro dato importante è che si parlava sempre di un cosiddetto incucio Renzi-Berlusconi. Ho paura che accadrà l’opposto: nel senso che M5s avrà probabilmente il mandato esplorativo e qualcuno dovrà stare con i 5 stelle per formare una maggioranza. Quindi i 5 stelle dovranno scendere a più miti consigli per avere un sostegno”. Walter Rizzetto, ex 5 stelle e oggi Fratelli d’Italia commenta con noi le elezioni politiche 2018. I 5 stelle dovranno “scoprire le carte”: “Saranno loro a bussare a qualche porta”.