Elezioni 2018, una donna di 85 anni muore nel seggio a Matera | VIDEO

Un’anziana donna di 85 anni, recatasi a votare, ha avuto un malore ed è morta presso il seggio elettorale. È successo in Basilicata, a Matera, nell’atrio della scuola elementare dove i cittadini si sono diretti alle urne per le elezioni politiche del 2018.

ANZIANA MUORE NEL SEGGIO A MATERA

Il fatto si è verificato nel pomeriggio: la donna, accompagnata dal marito, si è sentita male ed è stata fatta accomodare su una sedia. Ma la crisi, a quanto pare, è stata irreversibile. Nel frattempo, era stata allertata l’ambulanza del 118 ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto non c’era più nulla da fare. Il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Ancora ignote le cause del malore. I fatti sono stati anche ripresi dai media locali, presso l’istituto comprensivo Bramante in via Greco nel rione San Pardo dove la donna, appunto, si era recata alle urne.

ANZIANA MUORE NEL SEGGIO A MATERA, IL VIDEO DA TRM TV