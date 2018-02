Ogni giorno, in Italia, più di due bambini subiscono abusi e violenze. A livello globale circa 120 milioni di ragazze con meno di vent’anni hanno subito rapporti o altri atti sessuali forzati (qui il dossier completo sulla condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo).

Per accendere i riflettori sulla condizione di bambine e ragazze in Italia e nel mondo che non hanno nessun diritto e sono vittime di abusi fin dalla tenera età, Terre des Hommes, da quasi 60 anni in prima linea per proteggere i bambini dalla violenza e dallo sfruttamento, lancia la Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi“Indifesa” che si può sostenere dal 26 febbraio all’8 marzo 2018 con un SMS o chiamata al numero solidale 45549.

#indifesa: i numeri preoccupanti degli abusi sui minori in Italia

Un bilancio drammatico quello rilevato nel 2017 per il nostro Paese perché il numero di reati commessi su bambini e minori non è mai stato così alto da un decennio a questa parte, toccando la cifra di 5.383 minori e registrando un incremento del +6% rispetto al 2016. E le piccole vittime sono in prevalenza femmine. Le bambine sono l’83% delle vittime di violenze sessuali aggravate, l’82% dei minori entrati nel giro della produzione di materiale pornografico, il 78% delle vittime di corruzione di minorenne, ovvero bambine al di sotto dei 14 anni forzate ad assistere ad atti sessuali .