La professoressa di Torino che augura la morte ai poliziotti | VIDEO

Sta facendo discutere sui social un servizio di Matrix sugli scontri avvenuti a Torino, giovedì scorso, tra agenti e manifestanti antifascisti. Nelle immagini si vede una professoressa prendere a male parole i poliziotti schierati in tenuta anti sommossa per presidiare l’area in cui CasaPound sta per tenere l’ennesimo comizio elettorale. Le parole che la signora rivolge agli agenti sono molto forti.

guarda il video:

A Matrix il segretario del Pd Matteo Renzi ha commentato: «Una insegnante che augura la morte di un poliziotto andrebbe licenziata su due piedi».

Non è dello stesso avviso la diretta interessata che, intervistata dall’inviato di Matrix, afferma convinta: «Ho augurato la morte ai poliziotti perché in questo momento stanno proteggendo il fascismo». «Io – aggiunge – mi sarei potuta trovare con il fucile in mano contro questi individui. Non ho sbagliato ad augurare loro la morte». La donna era presente alla manifestazione dove ci sono stati pesanti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, con fitto lancio di lacrimogeni da parte degli agenti che hanno denunciato di essere stati colpiti da bomboloni con chiodi.