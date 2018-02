Barbara D’Urso a Berlusconi: «Mi fai prendere una super multa». «Ma la pago io!» | VIDEO

«Voglio che tu sappia che mi stai facendo prendere una super multa, super multa!». «Va bene, la pagherò io!». È il botta e risposta tra Barbara D’Urso e Silvio Berlusconi che ieri pomeriggio ha chiuso l’intervista al leader di Forza Italia nel corso di Domenica Live, in diretta su Canale 5. L’ex premier, in chiusura di trasmissione, dopo aver risposto alle domande della conduttrice ha proseguito a parlare alle telecamere per spiegare agli spettatori come votare il suo partito. Alla fine della sua spiegazione Barbara D’Urso ha evidenziato scherzosamente uno sforamento dei tempi. «Eh, la pagherai tu! Guarda un po’», ha detto salutando Berlusconi.

(Immagine da video di Domenica Live)