Alessandro Di Battista ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto davvero curiosa insieme a suo figlio Andrea. Il deputato del M5S, ancora in carica fino alle elezioni del 4 marzo, non si è ricandidato ma sta continuando a girare l’Italia per fare comizi elettorali in piazza e incontri pubblici in supporto della lista del Movimento 5 Stelle.

Alessandro Di Battista e la luce del figlio Andrea su Instagram

Di Battista, a differenza del tour in motorino fatto per il referendum costituzionale, è accompagnato dalla sua nuova famiglia, composta da sua moglie Sahra Lahouasnia, e dal piccolo Andrea Di Battista, che ha quasi cinque mesi. Sui suoi seguitissimi profili social il parlamentare 5 Stelle documenta ogni tappa del suo tour, con cui supplisce alla mancanza di Beppe Grillo e agli incontri al chiuso preferiti da Luigi Di Maio, meno capace di mobilitare la folla nei suoi incontri.

Nei giorni scorsi ha suscitato diffusa curiosità una fotografia che ritrae Di Battista mentre ritrae in braccio suo figlio Andrea. La posa è normale, ma dal bimbo emana una strana luce che illumina, come per magia, le cinque stelle del logo del M5S disegnate sulla felpa del deputato. La luminosità di Andrea Di Battista ha suscitato molte ironie, con diversi inviti di utenti Twitter o Instagram ad abbassarla.

La foto luccicante di Andrea Di Battista ricorda l’immagine di Donald Trump, del presidente egiziano al-Sisi e del re saudita Salman che mentre toccavano un globo sembrava emanassero una luce particolare dalle loro mani.