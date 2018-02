Gattuso parla della possibile fidanzata di Cutrone: «Lei non va bene, me lo sfonna» | VIDEO

Saranno i risultati positivi messi in fila dal Milan nelle ultime giornate di campionato. Ma Rino Gattuso, allenatore dei rossoneri, sembra essere più sciolto davanti alle telecamere e sembra prendersi delle licenze come prima non accadeva. Nel dopopartita di Milan-Sampdoria (terminata con il punteggio di 1-0 in favore dei suoi ragazzi), il mister ha scherzato con i cronisti di Sky sul toto-nomi per cercare una fidanzata a Patrick Cutrone.

FIDANZATA CUTRONE, GUARDA IL VIDEO DI RINO GATTUSO

AHAHAH spettacolare Gattuso, gli fanno vedere le possibile fidanzate per Cutrone, su una giocatrice di beach volley dice “Troppo muscolosa, m’o sfonna” pic.twitter.com/tyGb5QtIrC — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 18 febbraio 2018

FIDANZATA CUTRONE, IL COMMENTO DI GATTUSO

Secondo le parole del tecnico, pronunciate alla vigilia del match con la Sampdoria, il giovane attaccante avrebbe bisogno di impegnarsi in una storia d’amore. I giornalisti di Sky, allora, hanno sondato diversi profili. Uno di questi è l’atleta del beachvolley Michela Lantignotti, figlia di Christian (ex calciatore del Milan nelle stagioni 1987-1990), che viene mostrata – in una foto pubblicata sui social network – proprio a Gattuso. L’allenatore dei rossoneri valuta l’immagine e sentenzia immediatamente: «No, questa non va bene: è troppo muscolosa, questa me lo sfonna». Lo studio non riesce a trattenere le risate. E anche sui social network la battuta di Gattuso trova immediatamente riscontro: il video dell’intervista, nelle ultime ore, è stato molto condiviso e commentato.