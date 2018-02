Gregorio De Falco è stato accusato dalla moglie Raffaella di aver aggredito lei e una delle loro due figlie durante uno stato di alterazione.

Gregorio De Falco avrebbe aggredito la moglie e la figlia secondo sua moglie Raffaella

Lo scrivono Claudio Bozza e Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, in merito a una dichiarazione pubblica resa dalla signora Raffaella De Falco davanti alla polizia di Livorno, dove la famiglia risiede. La donna ha preferito non sporgere formale denuncia contro il marito a causa delle conseguenze legali e politiche. La sua dichiarazione è stata comunque formalizzata visto che è stata effettuata davanti a pubblici ufficiali. La segnalazione è arrivata agli uffici centrali a Roma della polizia di Stato in conseguenza della candidatura di Gregorio De Falco alle prossime elezioni politiche.

Secondo il resoconto della signora Raffaella De Falco riportato dai due giornalisti del Corriere della Sera, Gregorio De Falco avrebbe aggredito la moglie e la figlia durante un’accesa lita. La figlia sarebbe stata presa per i capelli, e in conseguenza del presunto comportamento violento del padre sarebbe scappata di casa, tornando dopo molte ore. Visto che non è stata presentata una formale denuncia sarà molto difficile verificare le veridicità delle affermazioni di Raffaella De Falco davanti ai poliziotti di Livorno.

Gregorio De Falco e sua moglie Raffaella sono sposati dal 1997, e la figlia che sarebbe stata aggredita è da poco diventata maggiorenenne. De Falco è diventato celebre quando, da capitano di fregata, intimò a Francesco Schettino sceso dalla Costa Concordia di risalire a bordo della nave che stava affondando.

Il famosissimo «Salga a bordo cazzo!» ha trasformato l’ufficiale di Marina in un eroe nazionale, e la celebrità conseguita ha portato Gregorio De Falco a esser candidato dal Movimento 5 Stelle. De Falco è candidato al Senato nel collegio uninomale di Livorno ed è inoltre capolista nel collegio plurinominale Toscana 2.

