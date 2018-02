Gonzalo Higuain si sfoga su Instagram dopo il 2-2 tra Juventus e Tottenham. In un post scritto in italiano e spagnolo l’attaccante bianconero rivela la rabbia per le critiche subite dopo l’andata degli ottavi di Champion’s League. «Buongiorno a tutti…che facile e parlare dopo la partita da un divano o una sedia.. fino al 2-0 era tutto perfetto , dopo il 2-2 cambia il giudizio veloce.. a noi no ci interessa questa voce.. andiamo a londra a prendere questa qualificazione.. un abraccio a tutti quello che veramente vogliono il bene de la juventus».

Gonzalo Higuain è stato protagonista di una prestazione ambivalente. Nelle prime azioni del match tra Juventus e Tottenham la punta argentina ha segnato due gol, il secondo su rigore, portando la squadra bianconera subito sul 2-0. Un vantaggio rapidissimo che sembrava aver messo la qualificazione ai quarti di finale della Champion’s League sul miglior binario possibile, ma alla fine gli Spurs sono riusciti a pareggiare a Torino, e ora la Juve è costretta a vincere per poter superare il turno. Il recupero del Tottenham è stato favorito anche due errori di Gonzalo Higuain, che sembrano motivare il post piuttosto rabbioso scritto su Instagram. P

ur autore di una buona prestazione e di due gol, Higuain ha primo sprecato un favorevolissimo contropiede, e poi ha sbagliato un calcio di rigore che avrebbe portato la Juve sul 3 a 1. Su diversi giornali, in primis la Gazzetta della Sport, il più autorevole quotidiano sportivo italiano, la prestazione del calciatore argentino è stata più criticata che elogiata, come avvenuto anche per la maggior parte dei suoi compagni di squadra.