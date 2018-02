Fausto Brizzi e le accuse di molestie sessuali, ora indaga la Procura

Dopo le denunce la Procura di Roma ha deciso di aprire un fascicolo sulle presunte molestie sessuali di Fausto Brizzi ai danni di alcune attrici. I magistrati da alcuni giorni sono al lavoro sulla fondatezza di accuse al regista per vicende relative agli ultimi sei mesi. Ne parla Maria Elena Vincenzi su Repubblica:

Dopo mesi di voci senza conferma, in procura a Roma sono arrivate le denunce contro il regista Fausto Brizzi, accusato di molestie da alcune attrici o aspiranti tali. E i pm capitolini nei giorni scorsi hanno aperto un fascicolo.

A denunciare sono state alcune ragazze che avrebbero subito le pesanti avance del cineasta negli ultimi tempi. Quando il caso scoppiò sui media, circa tre mesi fa, infatti, le donne che fecero il nome di Brizzi raccontarono vicende che risalivano a molti mesi (se non anni) prima: il reato non era più perseguibile. Ma ora ci sono nuovi casi, evidentemente avvenuti negli ultimi sei mesi (data oltre la quale non si può più presentare querela per molestie), le cui vittime hanno deciso di non tacere.