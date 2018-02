Hunziker-Lucarelli, la polemica continua: «Lei getta fango», «Tu mostra i bilanci» | VIDEO

Non si placano le accuse di Selvaggia Lucarelli a Michelle Hunziker relative all’associazione Doppia Difesa di cui la conduttrice di Sanremo 2018 è una delle fondatrici. Doppia Difesa si occupa di aiutare vittime di violenza attraverso un’attività di assistenza psicologica, legale e sanitaria. La Lucarelli nelle settimane scorse ha accusato Hunziker e l’avvocato Giulia Bongiorno di poca trasparenza. E giovedì sera, commentando un medley di canzoni sulle donne al Festival, rivolgendosi alla Hunziker, ha twittato: «In un paese normale, se ti chiedono di mostrare i bilanci e le azioni svolte da un’associazione, si risponde con i documenti, non con una canzoncina sul palco».

Hunziker e le accuse della Lucarelli: «Lei voleva gettare fango su una cosa molto bella»

La replica della Hunziker è arrivata in un’intervista rilasciata a Le Iene, mandata in onda nella puntata di ieri: «Non abbiamo fatto vedere i bilanci perché non ci ha dato il tempo. Lei ci ha chiamato, e dopo 15 minuti l’hanno richiamata. La persona che aveva contattato le ha detto ‘Guardi, le faccio parlare con le socie fondatrici in modo da farle avere tutti i dati’ e lei il giorno dopo ha scritto che non aveva i bilanci. ma poi sono pubblici». E ancora: «Era proprio una volontà di gettare fango su una cosa davvero bella ma non c’è problema».

“Selvaggia Lucarelli voleva gettare fango su una cosa molto bella. I bilanci sono pubblici e non è vero che nessuno rispondeva al centralino”. Così @m_hunziker sugli attacchi alla sua fondazione Doppia Difesa contro la violenza sulle donne #LeIene pic.twitter.com/HwHvyM1oNB — Le Iene (@redazioneiene) 11 febbraio 2018

La replica della Lucarelli alla Hunziker: «Devi mostrare il bilancio, non l’estratto»

Una nuova replica della Lucarelli non si è fatta attendere. Poco dopo la messa in onda dell’intervista, l’opinionista del Fatto Quotidiano su Twitter ha scritto: «Michelle, blablabla. Mostra il bilancio 2017. Non l’estratto però. Il bilancio. E magari i tabulati telefonici delle chiamate in entrata e uscita di Doppia Difesa. Ah, al momento Non mi sono arrivate querele. Neppure diffide».

Michelle, blablabla. Mostra il bilancio 2017. Non l’ESTRATTO però. Il bilancio. E magari i tabulati telefonici delle chiamate in entrata e uscita di Doppia Difesa. Ah, al momento Non mi sono arrivate querele. Neppure diffide. #LeIene — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 11 febbraio 2018

(Immagini da video de Le Iene / Italiauno / Mediaset e da archivio Ansa)