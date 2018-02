L’ultima (davvero) esibizione di Elio e le storie tese a Sanremo | VIDEO

Arrivedorci, cantano Elio e le Storie Tese e portano il titolo della canzone stampato sulle magliette: con loro sul palco tornano i Neri per caso e fa la sua comparsa Mangoni, con la tuta da SG, Supergiovane. Questa sarà, anzi già lo è (salvo vittoria) l’ultima esibizione degli Elii sul palco di Sanremo. La band si scioglierà dopo l’ultimo concerto al Palalottomatica di Roma.

A 105 Mi Casa, in trasferta a Casa Sanremo gli Elio e le Storie Tese hanno spiegato che in questi giorni uscirà l’album Arrivedorci, con due inediti e collaborazioni importanti, come quella con Bollani. E per loro chi vincerà il Festival? Lo Stato Sociale. Stasera gli Elii sono stati diretti dal fedelissimo maestro Vessicchio.