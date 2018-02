Le stupide critiche su Arisa con l’apparecchio a Sanremo 2018

Ieri, durante la serata dei duetti a Sanremo 2018 Aris ha cantato con Caccamo con l’apparecchio ai denti. Apriti cielo. Su Twitter è partita la critica sulla scelta dell’artista. Fa discutere il tweet del fashion designer Enzo Miccio. “Arisa ha allungato i capelli e accorciato gli abiti scoprendo quello che avrebbe invece dovuto coprire…“.

Fortuna che c’è Miccio a dirci se le nostre gambe posso permettersi o no una minigonna. pic.twitter.com/YB4tVw1hEQ — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 10 febbraio 2018

Ma Miccio non è il solo. In tanti hanno criticato la scelta di Arisa.

Arisa ha tolto gli occhiali e ha messo l’apparecchio. Il prossimo passo saranno le treccine #caccamo #Sanremo2018 — fenton (@_fenton_) 9 febbraio 2018

Ma è parrucca no? E l’apparecchio ai.denti?? Ma dove siamo arrivati?? Un trans arisa — stefania bertoni (@stefaniaberton1) 9 febbraio 2018

#Sanremo2018 sarà il trucco sbagliato, l’apparecchio, quei capelli da Mortisia ma Arisa non se poteva guarda’…sbaglio? — Crissy (@Crissy_rm) 9 febbraio 2018

Hossignur! ho girato per un secondo su #Rai1 e c’è Arisa con l’apparecchio ai denti. Ma era proprio il caso? pic.twitter.com/s5a1oOBsOe — Rosanna q.d.p. (@AmerioRosanna) 9 febbraio 2018

Arisa look di merda e apparecchio. È legale farla salire sul palco dell’Ariston?

#Sanremo2018 — FrancescaC (@FrancescaCapo_) 9 febbraio 2018

ARISA APPARECCHIO E POLEMICHE INUTILI

Ma da quando in qua il Festival della Canzone Italiana è diventato Miss Italia? In un’intervista a La vita in Diretta Arisa aveva dichiarato: «Andando avanti con l’età cerchiamo degli stratagemmi per sopravvivere». E sull’apparecchio: «Quest’anno non pensavo di venire a Sanremo, poi alla fine ci sono venuta. E mi dovete beccare con l’apparecchio». Statece.

Il tweet definitivo sulla vicenda lo fa l’influencer Fran Altomare.