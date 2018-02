Flavio Briatore condannato per reati fiscali

La Corte d’appello di Genova ha condannato a 1 anno e sei mesi Flavio Briatore accusato insieme ad altre quattro persone di reati fiscali legati al noleggio dello yacht Force Blue che fu sequestrato dalla GdF nel maggio 2010 al largo della Spezia mentre a bordo c’era la moglie Elisabetta Gregoraci, il figlioletto e una ventina di membri dell’equipaggio. Il Pg aveva chiesto 4 anni di reclusione. In primo grado era stato condannato a un anno e 11 mesi con la condizionale ed era stata disposta la confisca dello yacht.

FLAVIO BRIATORE CONDANNATO: LA VICENDA DELLA FORCE BLUE

Le accuse mosse nei confronti di Briatore sono quelle di avere usato il megayacht per uso diportistico in acque territoriali italiane dal luglio 2006 al maggio 2010, simulando un’attivit√† commerciale di noleggio e, quindi, senza versare la dovuta Iva per 3,6 milioni di euro. L’imbarcazione era un explorer di 63 metri, varato nel 2002 come come Big Roi e ribattezzato dal manager di Cuneo nel 2006 come “Force Blue”.

“Prendiamo atto della decisione dei giudici e ricorreremo in Cassazione. Siamo certi dell’innocenza del signor Briatore”, ha detto l’avvocato Massimo Pellicciotta che insieme al collega Fabio Lattanzi difende l’imprenditore.