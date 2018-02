Salvini e Isoardi, a Sanremo «come una coppia normale» ma ‘bersagliati’ da Virginia Raffaele

Seduti tra il pubblico a Sanremo «come una coppia normale» ma raggiunti da una pungente battuta dal palco. Parliamo di una delle coppie più discusse del momento: Matteo Salvini, leader politico impegnato in una delle più importanti campagne elettorali della storia repubblicana, ed Elisa Isoardi, giovane conduttrice della Rai, che ieri sera hanno preso posto in platea al Teatro Ariston per seguire dal vivo la terza serata del Festival. «Siamo stati invitati dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. E poi Sanremo è come la Santa Messa, bisogna anche a seguirlo dal vivo», ha affermato la Isoardi in un’intervista al Corriere della Sera, raccontando poi di una coppia, la sua, «normalissima». Sull’attenzione mediatica rivolta a lei e al segretario della Lega la 35enne ha detto: «Il gossip fa parte del lavoro e della vita, se sei un personaggio famoso e sei fidanzata con un altro personaggio pubblico è naturale che sia così. Ma siamo una coppia normalissima».

Salvini e Isoardi a Sanremo, la battuta di Virginia Raffaele: «L’anno scorso c’era uno di colore…»

Peccato che alle coppie normali solitamente non viene concessa l’attenzione degli ospiti sul palco, come invece accaduto ieri a Sanremo a Salvini e Isoardi. I due sono diventati bersaglio della brillante Virginia Raffaele, che gli ha riservato una frecciata pur senza citarli. «Questo Festival – ha detto la comica rivolgendosi al direttore artistico e conduttore Claudio Baglioni – piace anche ai politici. Alcuni hanno trovato il tempo di venire nonostante le elezioni. Ce n’è uno in platea che è finalmente potuto venire. Dopo tre anni che conduceva uno di colore se l’è rischiata». Quel presentatore «di colore» è ovviamente l’abbronzatissimo Carlo Conti.

(Foto: ANSA / ALESSANDRO DI MEO)