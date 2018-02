Ernesto Marcianò: «Vogliono essere chiamati negri» | VIDEO

«Vogliono esser chiamati negri». Parla da una zona «democomunistizzata» Ernesto Marcianò, candidato di Forza Italia alla Camera nella circoscrizione esteri. intervistato da Bertazzoni su Piazzapulita. La sua intervista sta facendo discutere.

Marcianò è balzato alle cronache per via di alcuni suoi post sui social dove compaiono, senza remore, parole non proprio da centro destra piuttosto da estrema destra. Sui post Facebook in cui si parlava di «camerati perché non sparate a quelle merdacce» Marcianò dichiara: «Quei post non li ho scritti io. Se avessi scritto queste cose le avrei rimosse». E in tre anni non si è accorto di questi post che compaiono sul suo profilo? «No». Le reazioni su Twitter sono tra le più svariate.