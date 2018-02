Chi è l’arzilla signora che balla con Lo Stato Sociale

Il suo nome (d’arte) è Paddy Jones. Ha conquistato tutti l’arzilla signora che balla snodatissima sotto le note di “Una vita in vacanza” con Lo Stato Sociale.

PADDY JONES LA “VECCHIA” CHE BALLA DAVVERO MOLTO BENE A SANREMO 2018

Paddy ha 83 anni, balla salsa, ed è più snodata del trentenne medio italiano. Il suo vero nome è Sarah Patricia Jones e chi conosce la rete la ama da tanto tempo.

Tipo per questo video:

Perché Paddy Jones ha partecipato a «Britain’s Got Talent» (nel 2014) o l’edizione spagnola di «Tu si que vales» (nel 2009), sempre in coppia con il suo eterno partner Nico. Non solo, la Jones detiene il Guinnes dei primati come ballerina di salsa più anziana al mondo. Non poteva mancare per questa esibizione sul palco dell’Ariston dove una strofa della canzone “Una vita in vacanza” recita:

«una vecchia che balla, niente nuovo che avanza ma tutta la banda che suona e canta»

Noi la amiamo, un sacco.