Sanremo 2018, vi presentiamo «l’escluso che oltraggia il Festival» | VIDEO

C’è uno spettro che si aggira per le strade di Sanremo 2018. Non ha niente a che fare con le grandi parate di vip che calpestano il palco del teatro Ariston. Anzi. Vuole proprio prendersi gioco di tutta questa gente. Si chiama Giuda Nicolosi e ha preparato un brano – Sanremo così Sanremo famosi – che rappresenta una vera e propria parodia dello show business che ruota intorno al Festival della città dei fiori.

GIUDA NICOLOSI, COSA CI FA A SANREMO 2018

Il brano è stato pubblicato su YouTube praticamente in contemporanea con la prima giornata della 68ma edizione della rassegna canora più importante della musica italiana. Si tratta di un divertentissimo sketch in cui l’artista, scortato da una serie di guardie del corpo e di ragazze altissime, gira per le strade di Sanremo, attirando l’attenzione dei media di tutto il mondo. In un clima davvero surreale, dove qualsiasi cosa – nei giorni del Festival – si trasforma in evento.

Al netto del clamoroso successo di pubblico della prima serata di Sanremo 2018 (52,1% di share, dato record di sempre), Giuda Nicolosi vuole sottolineare in maniera irriverente la febbre da spettacolo che colpisce la città dei fiori.

GIUDA NICOLOSI, GUARDA IL VIDEO PER LE STRADE DI SANREMO 2018

Giuda Nicolosi è un artista a tutto tondo: classe ’86, è cantante e autore dei suoi testi. In più suona basso, chitarra acustica e collabora agli arrangiamenti con la sua band. Ora, grazie all’esperienza che sta vivendo per le strade di Sanremo sembra essere pronto al grande passo per farsi conoscere dal pubblico che conta. E magari, chissà, riuscire un giorno a calpestare il palcoscenico che, fino a questo momento, lo ha «escluso».