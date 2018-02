Terremoto a Taiwan: crolli e danni a Hualien | FOTO | VIDEO

ore 18.34 – Terremoto Taiwan: Ci sono 30 persone intrappolate nell’hotel crollato dopo la scossa di magnitudo 6.4 che ha colpito la costa est di Taiwan. Lo annuncia il governo citando fonti dei vigili del fuoco. Nella zona di Hua-Lien, la città in cui si trova l’albergo, ci sono un altro albergo e diversi altri edifici danneggiati. Ecco qui il video diffuso dall’editor Khalid khi

— Khalid khi (@khalid_pk) 6 febbraio 2018