Francesco Monte ha lasciato l’Isola dei Famosi a seguito della polemica generata dalle dichiarazioni di Eva Henger contro di lui. Durante la puntata di lunedì scorso l’ex attrice hard aveva accusato l’ex tronista di Uomini e Donne, noto per una tormentata, e assai mediatica, relazione con Cecilia Rodriguez, di aver consumato droghe leggere durante i giorni di preparazione al viaggio sull’isola dove è girato il programma di Canale 5.

Francesco Monte aveva smentito, anche se su Instagram era stato diffuso un video di suoi amici in cui sembrava potesse essersi fumato una canna. Una colpa comunque molto veniale, che non giustifica certo una esclusione con gogna pubblica. Il proibizionismo pare aver colpito ancora a Mediaset. Dopo il processo ai tre ragazzi di Amici che avevano organizzato una festa in cui era stata fumata qualche canna, ora arriva l’addio di Francesco Monte all’Isola dei Famosi. Al di là dell’evidente ricerca di pubblicità, stupisce che due dei programmi più visti di Mediaset assumano una posizione sostanzialmente reazionaria. Le sostanze psicoalteranti possono generare pericoli per la salute di chi le consuma, ma una canna davvero non merita questo genere di attenzione.

La notizia dell’abbandono di Francesco Monte è stata ripresa da Bitchy F, che ha riferito dell’anticipazione fornita da Davide Maggio. Secondo l’autore di uno dei siti più informati nel settore TV l’ormai ex concorrente dell’Isola dei Famosi avrebbe già abbondato il luogo dove si svolge il programma, ed è partito ieri per tornare in Italia nonostante le reti Mediaset continuino a parlare del “caso canna”.

Questa sera Francesco Monte non dovrebbe partecipare alla trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi, anche per evitare di incontrare Eva Henger che sarà presente in studio. La spiegazione del suo ritiro sarà affidata secondo Davide Maggio a un video di confessione che sarà trasmesso nella puntata di settimana prossima.