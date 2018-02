La maestra elementare che scriveva «squola» e «sciaquone», davvero

Errori da allievi di scuola elementare commessi non solo dagli alunni ma anche dalla loro maestra. È quando accadeva in un istituto del Veneziano. Una docente scriveva parole come «squola» e «sciaquone» e dove servivano ometteva le doppie, salvo poi aggiungerle nelle parole che non le hanno. La maestra giudicata didatticamente incapace è stata allontanata dalla sua scuola e si è vista confermare il licenziamento dal giudice del lavoro di Venezia.

La donna, insegnante fino a tre anni fa in una elementare della provincia, a Santa Maria di Sala, aveva presentato dei ricorso al giudice del lavoro contro la decisione del Ministero dell’Istruzione. Il Ministro aveva lasciato la maestra a casa dopo la segnalazione della preside. Anche la magistratura ha deciso che la docente non poteva più insegnare. Ad accorgersi degli strafalcioni nelle correzioni e nei compiti assegnati agli alunni erano stati i genitori di bambini delle due classi di prima elementare, dove la donna insegnava italiano. Le mamme e i papà degli alunni, per protesta, erano arrivati a tenere a casa i figli, in attesa dell’allontanamento dell’insegnante. Il giudice ha ritenuto inammissibile anche la domanda con la quale l’ex insegnante chiedeva di essere assegnata ad altre mansioni o di essere trasferita in un’altra scuola.

