Google Flights può prevedere il ritardo del vostro volo

Google Flights presenta una novità. L’app non solo elencherà i ritardi dei voli confermati, ma mostrerà anche i motivi dei ritardi e, in alcuni casi, persino le previsioni di ritardo. Ne parla Mashable.

Google Flights e il volo in ritardo

Grazie a una memoria storica sull’andamento dei voli, applicata ad alcuni algoritmi Google con l’app Flights è in grado di azzeccare le vostre rogne nell’80 per cento delle previsioni. Per verificare se un volo è stato ritardato basta cercare la compagnia aerea e il numero del volo o la rotta ottenendo così i dettagli nei risultati.

Altra funzione di Google Flights sono le informazioni dettagliate sulle tariffe. Così facendo un volo in categoria “economica” mostra tutte le opzioni in fatto di assicurazione bagaglio, scelta del posto e via dicendo. Questa opzione è valida per i voli su American, Delta e United.

Questa app è spesso usata per la scelta di viaggi low cost. Dopo aver inserito l’aeroporto di partenza e quello di destinazione, si clicca su “Seleziona date specifiche” nella parte centrale della schermata e si visualizza quello che è l’andamento temporale dei prezzi. Con l’opzione “Date flessibili”, ad esempio, si scopre la combinazione di partenza e ritorno più conveniente, mentre il “Grafico dei prezzi” analizza il flusso per suggerirti quando è meglio partire.