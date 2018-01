Noi con l’Italia (lista con la Brambilla) non ha dichiarato l’apparentamento con Forza Italia e rischia l’esclusione

Insomma, non proprio una bellissima figura. Specialmente per chi ha esperienza pluriennale nella burocrazia politica. La lista Noi con l’Italia – che tra le sue fila può annoverare l’animalista Michela Brambilla e Cristina Rossello – rischia di non poter partecipare alle elezioni politiche 2018. Il motivo? Non sarebbe stato dichiarato l’apparentamento con Forza Italia. Una bella gatta da pelare, perché diversi nomi (15 in tutto) riempiono la casella del centrodestra nei collegi uninominali. Che, quindi, resterebbero scoperti.

NOI CON L’ITALIA, COSA SUCCEDE ORA

I rappresentanti della lista, tuttavia, sostengono che in realtà quel documento sarebbe stato depositato, come avvenuto in tutta Italia, dalla lista «capofila» (Forza Italia), che aveva presentato l’intera documentazione. Ora, soltanto un ricorso in Cassazione nelle prossime 48 ore (e la successiva sentenza di «assoluzione») possono salvare il movimento Noi con l’Italia da una clamorosa e roboante esclusione.

Insomma, la famosa «Quarta gamba» della coalizione di centrodestra rischia di essere brutalmente estromessa in alcuni punti chiave. Alcuni di questi collegi uninominali (nella circorscrizione Lombradia 1 della Camera), infatti, possono essere ampiamente alla portata del candidato proposto dal centrodestra, dal momento che si trovano in luoghi storicamente favorevoli a Silvio Berlusconi.

NOI CON L’ITALIA, GLI ALTRI POSSIBILI ESCLUSI

Oltre alla Brambilla e alla Rossello, rischiano il posto Massimo Garavaglia (Legnano), Andrea Crippa (Bollate), Paola Frassinetti (Seregno), Andrea Mandelli (Monza), Valentina Aprea (Gorgonzola), Jari Colla (Cinisello Balsamo), Luca Squeri (Cologno Monzese), Guido Della Frera (Milano – Sesto), Alessandro Morelli (Milano), Igor Iezzi (Milano), Laura Molteni (Milano), Federica Zanella (Milano) e Graziano Musella (Rozzano).