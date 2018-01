House of Cards, ci sarà la sesta stagione: con Diane Lane e Greg Kinnear

La produzione della sesta e ultima stagione di House of Cards è ripresa. Lo ha annunciato Netflix mercoledì.

La popolare serie televisiva era stata sospesa dopo le accuse di violenza sessuale e molestie piovute sul protagonista (e produttore) Kevin Spacey. Poco dopo la sospensione della produzione Netflix e il produttore Media Rights Capital hanno annunciato la chiusura di qualsiasi legame con l’attore.

House of Cards 6 sarà in otto episodi, con protagonista Robin Wright. Ci saranno anche Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott e Boris McGiver. Lo spettacolo è uno dei successi originali di Netflix, essendo stato nominato per 53 Emmy durante la sua corsa. Inoltre, Diane Lane e Greg Kinnear si sono uniti alla stagione finale. I dettagli dei loro ruoli sono tenuti finora segreti.

Lane è stata nominata per un Academy Award nel 2003 per il suo ruolo da protagonista nel film “Unfaithful”. È stata anche nominata per due Emmy e tre Golden Globe. È conosciuta per film come “Under the Tuscan Sun”, “Chaplin”. Apparirà anche nella prossima serie di Amazon “The Romanoffs”. Kinnear è noto per film come “As Good As It Gets”, per il quale è stato nominato per un Academy Award, “Little Miss Sunshine”, e la miniserie “The Kennedys”.