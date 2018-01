Lady Gaga e quel Time’s up per le donne ai Grammy Awards 2018 | VIDEO

“Time’s Up”. Lo ha detto Lady Gaga esprimendo la sua vicinanza al Movimento “Me Too” alla cerimonia dei Grammy Awards 2018. La star, in un favoloso vestito rosa, ha indossato le rose bianche per esprimere il suo sostegno all’iniziativa contro le molestie sessuali.

Prima di esibirsi in Million Reasons (con un acuto da favola) ha detto al microfono “tempo scaduto” (appunto “time’s up”). Time’s Up è un’organizzazione a difesa delle vittime di molestie sessuali, fondata l’1 gennaio 2018 da diverse celebrità hollowoodiane, nata in risposta al caso Weinstein.

guarda il video: