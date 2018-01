Gennaro Gattuso ha scherzato con Ilaria D’Amico durante l’intervista con Sky Sport dopo la vittoriosa partita del Milan contro la Lazio. Parlando sul regalo di compleanno per il suo amico Gianluigi Buffon, che ieri ha compiuto 40 anni, Gattuso ha detto alla compagna del portiere bianconero di dargli un bacio, con la lingua, da parte sua.

Gennaro Gattuso scherza con Ilaria D’Amico: «Bacia Buffon con la lingua da parte mia»

Una battuta che ha fatto scoppiare l’ilarità in studio a Sky Calcio Show, e che ha messo in imbarazzo Ilaria D’Amico, compagna di Gigi Buffon da ormai diversi anni. «“Hai fatto il regalo a Gigi?” – chiede Ringhio – “Ci sto lavorando”, la risposta della conduttrice. Un assist che Gattuso sfrutta: “Guarda che fare il regalo dopo non vale, voi donne volete i diamantini… ma anche voi dovete fare dei bei regali. Dai un bacio con la lingua a Gigi da parte mia”», come riporta il sito di Sky sport. Gennaro Gattuso è apparso molto sollevato dopo la vittoria del Milan contro la Lazio, un successo che prosegue la fase positiva della squadra rossonera dopo il periodo molto tormentato che aveva portato all’allontamento di Vincenzo Montella. Gattuso e Buffon non hanno mai giocato assieme per la stessa squadra di club, ma sono stati a lungo compagni di squadra in Nazionale. Il portiere e il centrocampista erano i titolari degli Azzurri che hanno vinto la quarta coppa del mondo della Fifa a Berlino, nel 2006. Nonostante la rivalità tra Juventus e Milan Gattuso e Buffon sono legati da un rapporto di profonda stima e simpatia, come mostrato anche dalla battuta scherzosa fatta dall’allenatore del Milan verso la compagna del suo amico bianconero.