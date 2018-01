L’attentato a Kabul con oltre 40 morti dimostra come stiamo perdendo tutto

Continua la scia di sangue in Afghanistan. Sono almeno 40 le persone che hanno perso la vita e 110 quelle ferite in un attentato sferrato con un’autobomba in centro a Kabul.

A saltare in aria un ‘ambulanza, utilizzata dagli attentatori per superare i checkpoint della polizia. L’esplosione si è verificata vicino al vecchio edificio del ministero degli interni, in una zona dove si trovano gli uffici dell’Unione europea e di una agenzia di intelligence afghana.

ATTENTATO KABUL: RIVENDICANO I TALEBANI

I talebani dell’Emirato islamico dell’Afghanistan hanno rivendicato via Twitter attraverso il portavoce del movimento, Zabihullah Mujahid. “È un massacro”, dice Dejan Panic, coordinatore per l’Afghanistan di Emergency.

Esplosione a #Kabul vicino all’ex ministero degli interni. Per ora oltre 50 feriti portati all’ospedale di EMERGENCY. “È un massacro”, dice Dejan Panic, coordinatore di Emergency in #Afghanistan. pic.twitter.com/5zdcMZsQIN — EMERGENCY (@emergency_ong) 27 gennaio 2018

Qui un altro scatto delle condizioni dei soccorsi da un inviato della Bbc