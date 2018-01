Ma chi ha candidato il Pd?

È durata fino alle 4 del mattino la Direzione del Pd chiamata a votare le liste elettorali. Una direzione rinviata più volte nell’arco della serata, in cui la minoranza si è sfilata abbandonando Largo Nazareno. “Una delle esperienze peggiori, una delle esperienze più devastanti dal punto di vista personale”, ha ammesso Matteo Renzi al termine dei rinvii. Alla fine, la minoranza interna non ha votato le liste. “Dopo ore di attesa e una successione di rinvii non abbiamo ricevuto alcun elenco e informazioni di merito sulla proposta”, hanno spiegato nella notte Andrea Orlando, Michele Emiliano e Gianni Cuperlo. Alla fine, è stati Lorenzo Guerini a elencare i candidati principali. E la cosa comica è che ancora non c’è chiarezza sui candidati. Una approssimazione che non è passata inosservata sui social.

Alle due del mattino, le liste ai delegati non sono ancora arrivate #direzionepd @LaStampa — Francesca Schianchi (@fraschianchi) 27 gennaio 2018

Passata la mezzanotte, la #direzionePd andrà ora in streaming su Pornhub — Socialisti Gaudenti (@socgaudenti) 26 gennaio 2018

E la #direzionepd slitta per la terza volta. Ora è alle 22.30. Manco io all’università ho rinviato così tante volte un esame — Emilia Vitulano (@Evi1972) 26 gennaio 2018

ELEZIONI 2018: LA LISTA DEI CANDIDATI PD?

Matteo Renzi corre, oltre al collegio Senato di Firenze, in Campania e Umbria, Gentiloni a Roma nel collegio e nei listini nelle Marche e in Sicilia, la Boschi alla fine sta nel collegio di Bolzano. Tra le novità, come candidature, si segnalano il portavoce del premier Filippo Sensi, Lucia Annibali (a Parma), Tommaso Nannicini e Giuliano da Empoli.

Le liste sono comunicate man mano, ancora oggi in mattinata, tramite agenzie o sui quotidiani on line.

In Umbria c’è, paradossalmente, una situazione più chiara. All’uninominale della Camera Perugia Trasimeno correrà. Giacomo Leonelli. In quello Foligno Altotevere il sottosegretario uscente Giampiero Bocci. A Terni-Orvieto corre l’esponente orlandiano Cesare Damiano. Nel listino del proporzionale Camera Anna Ascani, Walter Verini, Emanuele Mori, Maurizio Terzino. Nei due collegi uninominali del Senato corrono a Perugia Giampiero Giulietti e a Terni Simonetta Mignozzetti. Nel listino del Senato proporzionale il capolista è Matteo Renzi, quindi Nadia Ginetti, Leonardo Grimani, Simona Meloni.

Mentre si vocifera, dopo l’arrivo di Cerno da Repubblica, la candidatura della giornalista Annalisa Chirico non è ben chiaro chi è sulla barca. Per ora – come spiega il sito Democratica – le liste saranno rese note nella giornata di oggi, presumibilmente nel primo pomeriggio. Salvo rinvii.