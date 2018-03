Giornalettismo e Banzai insieme per crescere

Il gruppo acquista la maggioranza della società che edita il sito

Capita, qualche volta, di raccontare buone notizie. Dal nostro punto di vista, la notizia del giorno è che il gruppo Banzai ha acquistato la quota di maggioranza della società Da.ma.to s.r.l. (che ha cambiato nome in Giornalettismo s.r.l., come la “vecchia”), che edita questo sito internet. Banzai Media, con il team di Liquida, aiuterà questo giornale a crescere, e a migliorare il nostro lavoro quotidiano, fatto di impegno e continuo miglioramento personale e professionale. Il cambiamento è già in moto, e grazie a loro questo sito sta già migliorando. Oggi, grazie a Banzai, abbiamo la possibilità di diventare “grandi”. E vogliamo meritarcela.

Ecco il comunicato stampa di Banzai:

Milano, 2 dicembre 2011 – Banzai Media, la divisione media e advertising del Gruppo Banzai, ha acquistato la quota di maggioranza della società Giornalettismo srl, società che edita il sito di news Giornalettismo, sito rivelazione fra i siti di informazione di nuova generazione.

Giornalettismo è una delle realtà emergenti più interessanti del panorama web italiano. Nato nel 2008 come blog “collaborativo”, diretto da Alessandro D’Amato, il sito – nel frattempo diventato testata giornalistica – ha cominciato ad avere una crescita tumultuosa a partire da metà 2010, quando ha approntato una vera e propria redazione on line, grazie alla quale è arrivato all’importante risultato di due milioni e mezzo di visite al mese (dati Analytics Ottobre 2011), con un tasso di crescita del più 150% anno su anno. Grazie a questi risultati si colloca fra i più importanti siti di informazione italiani di nuova generazione.

Una delle più importati chiavi di successo si deve al forte legame del sito con i social media, fenomeno pienamente integrato nelle modalità di produzione del sito, tanto da arrivare a ricevere stabilmente oltre il 50 percento del proprio traffico da Facebook e da Twitter. Le notizie pubblicate risultano fra le più segnalate e condivise ogni giorno in rete, con una media di oltre 190 share per articolo. Banzai ha deciso di investire nel sito per farlo crescere, apportando le sue competenze nel campo della progettazione e gestione di portali web, mentre gli spazi pubblicitari saranno valorizzati da Banzai Advertising. Particolari sinergie saranno poi messe in campo fra Giornalettismo e Liquida, il portale di informazione 2.0 di Banzai. Il team di Giornalettismo lavorerà a stretto contatto con il team di Liquida per sviluppare sinergie editoriali, tecnologiche e di audience.

“Ringrazio Banzai e Liquida per l’opportunità di crescere che oggi ci stanno dando. Crediamo che i risultati fin ora ottenuti siano una buona base per arrivare a traguardi molto più importanti. E’ una sfida impegnativa ma cercheremo di essere all’altezza”, dice il direttore di Giornalettismo – Alessandro D’Amato. “Giornalettismo è una bellissima realtà, fatta da giovani talenti editoriali con una grande passione per il proprio lavoro, e che hanno dimostrato di saper interpretare in maniera unica in Italia i fenomeni legati alla nuova informazione e ai social media”, aggiunge Andrea Santagata – CEO di Banzai Media e Fondatore di Liquida. “Giornalettismo si sposa perfettamente con il percorso che Banzai sta compiendo nel campo delle News 2.0, con Liquida e con la collaborazione con Il Post. Crediamo e ci auguriamo di poter aiutare Giornalettismo a crescere ancora in maniera importante” conclude Santagata.