Apple TV+ sarà presto su Sky Q in streaming

Sky e Apple hanno annunciato un nuovo accordo pluriennale che vedrà il lancio di Apple TV+ su Sky Q nei prossimi mesi. L’annuncio dell’accordo arriva a poche settimane dal lancio nel Regno Unito di Sky Glass, la TV in streaming con dentro Sky. È quanto si legge sul sito Ansa.it, sezione tecnologia.

L’annuncio per gli abbonati di Apple Tv+

Gli abbonati in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria potranno quindi accedere a tutte le produzioni originali, tra cui Trying, Ted Lasso – la serie comedy pluripremiata agli Emmy Awards – Slow Horses con il premio Oscar Gary Oldman, The Essex Serpent con Claire Danes e Tom Hiddleston, oltre ai celebratissimi documentari The Year Earth Changed e Tiny World, tutto in un unico posto. Così come per le altre app in streaming già disponibili su Sky Q, Apple TV+ sarà integrata nell’esperienza Sky semplificando l’accesso degli abbonati a tutti i contenuti che amano. In Italia, Apple TV+ arriverà su Sky Q nei prossimi mesi e sarà disponibile accanto a tutte le principali app tra cui Disney+, Netflix e Prime Video di Amazon, arricchendo la strategia di aggregazione di contenuti di Sky e rendendo l’esperienza di visione di Sky Q ancora più completa e unica. Dana Strong, Group Chief Executive di Sky, ha dichiarato: «Con l’aggiunta di Apple TV+ i nostri abbonati avranno la possibilità di godere di produzioni fenomenali come The Morning Show, Trying and Ted Lasso, oltre ai nostri premiati Sky Original e ai migliori contenuti e app dei nostri partner, tutti su Sky Glass, la streaming TV di Sky, o su Sky Q, il nostro decoder Sky leader di mercato».

Questo annuncio fa parte di un più ampio accordo globale tra Comcast Corporation e Apple che porta i contenuti Apple a milioni di altri clienti sulle piattaforme di intrattenimento di Comcast. Apple TV+ offre contenuti di qualità tra cui serie drama e comedy, film, documentari straordinari e intrattenimento per bambini e famiglie, ed è disponibile per la visione su tutti gli schermi preferiti. Dal suo lancio, il 1° novembre 2019, Apple TV+ è diventato il primo servizio in streaming con solo contenuti originali diffuso in tutto il mondo e ha lanciato il più ampio numero di contenuti originali di successo, ricevendo riconoscimenti e premi più rapidamente di qualsiasi altro servizio di streaming al suo debutto. Ad oggi, film, documentari e serie originali Apple hanno ricevuto 155 premi e 537 nomination. Apple TV+ si trova esclusivamente nell’app Apple TV, ed è disponibile in oltre 100 territori, su oltre 1 miliardo di schermi, tra cui iPhone, iPad, Apple TV, Mac, smart TV di Samsung, LG, Sony, VIZIO, TCL e altri, dispositivi Roku e Amazon Fire TV, Chromecast con Google TV, console di gioco PlayStation e Xbox, e su tv.apple.com.

