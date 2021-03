Acquisita la trasmissione in diretta, promossa e sponsorizzata: ma dopo il live, l'intervista non è più sulla piattaforma

Il casino che ha fatto lo streaming di Paramount Plus per l’intervista di Oprah a Harry e Meghan

Paramount Plus aveva l’occasione di collocarsi tra i leader delle piattaforme di streaming per quanto riguarda, almeno, il settore delle notizie. Il contenitore che fa riferimento alla CBS poteva inserirsi ai massimi livelli, dopo l’acquisizione dei diritti dell’intervista-evento della giornalista Oprah Winfrey a Harry e Meghan, i due “reali ribelli” che hanno lanciato pesantissime accuse ai Windsor: il rapporto tra Meghan e Kate, l’episodio di razzismo subito quando un membro della famiglia reale (ma non la regina) le ha chiesto quanto scura fosse la pelle del Royal Baby, sono tutte cose che hanno fatto il giro del mondo grazie ai giornali che hanno ripreso le dichiarazioni. Ma Paramount Plus, la piattaforma in streaming, non sembra affatto aver approfittato di questa visibilità. Anzi.

LEGGI ANCHE > Meghan Markle confessa la sua infelicità: «Esisto ma non vivo»

Paramount Plus e la brutta figura con lo streaming dell’intervista a Harry e Meghan

Paramount Plus è il servizio gestito da ViacomCBS Digital che si propone come piattaforma di streaming del gruppo. Oggi – a maggior ragione dopo il coronavirus – abbiamo senza dubbio toccato con mano l’importanza di questo settore e sono evidenti tutti gli estremi per cui vale la pena investirvi. Tuttavia, per trovare un compromesso con la trasmissione di quella che alcuni hanno considerato l’intervista del secolo, si è finiti per combinare un pasticcio.

Già, perché Paramount Plus ha effettivamente trasmesso le domande di Oprah Winfrey e le risposte di Harry e Meghan, ma soltanto live. Il contenuto dell’intervista non è più disponibile on demand sulla piattaforma. E questo è un limite clamoroso, dal momento che questa è una delle caratteristiche principali dei servizi di streaming: non puoi vedere un contenuto? Lo recuperi in un secondo momento. E invece, se hai fatto un abbonamento a Paramount Plus per avere a disposizione l’intervista a Harry e Meghan, questo non è successo.

La battaglia dei diritti sull’intervista a Harry e Meghan

La questione sta tutta nella disputa per i diritti del contenuto. Un contenuto che ha scatenato un’asta folle. Come tutti sanno, infatti, Harry e Meghan hanno chiuso un contratto con Netflix, mentre Oprah Winfrey è collegata alla piattaforma Apple TV. Tutti i diritti di produzione dell’intervista sono di Harpo, la società di Oprah Winfrey. Dunque, CBS – che ha fatto un investimento importante per trasmettere l’intervista in tv e (limitatamente al live) sulla sua piattaforma di streaming – non può più mettere a disposizione dei propri utenti quello stesso contenuto (che, comunque, ha ottenuto il risultato record di essere stato seguito da 17 milioni di telespettatori e di essere considerato l’evento in streaming più seguito di sempre, se non si considerano gli eventi sportivi).

Il paradosso è stato che si poteva sottoscrivere un abbonamento a Paramount Plus e, incredibilmente, bucare l’intervista del secolo, sponsorizzata da tempo sul network CBS. Chi ben comincia è a metà dell’opera. Ma qui, invece, non siamo nemmeno a metà dell’Oprah.

Foto IPP da video-immagini dell’intervista rilasciata alla CBS