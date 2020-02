La Regina Elisabetta II gliel’ha espressamente vietato, ma Harry e Meghan non sembrano intenzionati ad abbandonare l’uso del titolo di “Royals” almeno per quel che riguarda il loro brand. Pur avendo compiuto un passo indietro abbandonando il loro ruolo di “Senior Royals” la coppia ha costruito un intero mondo intorno al brand “Sussex Royals“: dalle iniziative benefiche fino al merchandise, dalle campagne social fino ai fondi. E secondo quanto riporta il DailyMail, Meghan Markle in particolare avrebbe confidato a degli amici di non curarsi del veto imposto dalla nonna acquisita.

Harry e Meghan non hanno intenzione di smettere di usare il brand “royal”

Non più senior royals, ma pur sempre royal. Un titolo che, almeno di facciata, Harry e Meghan non mollano, nonostante le bacchettate di Queen Elisabetta II. Secondo quanto scritto dal Dailymail, l’attrice e duchessa del Sussex avrebbe confidato a degli amici che non esiste alcun impedimento legale che possa impedire a lei e al marito Harry di continuare a utilizzare la locuzione di “reali”. Intorno al brand “Sussex Royals” infatti i due hanno costruito un vero e proprio universo dal valore di migliaia di dollari. E “ribrandizzare” l’immagine della coppia che ha fatto sconvolto gli equilibri di Buckingham Palace sarebbe una spesa ed una impresa che i due non vogliono intraprendere. Meglio quindi disobbedire al veto della Regina Elisabetta che nella stessa settimana aveva annunciato, di concerto agli alti funzionari della casa reale, che i due non avrebbero più potuto mantenere la parola “royal” nel loro brand. Meghan Markle avrebbe addirittura confidato ad una persona a lei vicina, che viene citata dal Daily Mail, che «i progetti globali a cui stanno lavorando parlano da soli e hanno scelto quel nome per proteggere il nome reale, non per trarne profitto».

