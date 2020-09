Harry e Meghan si danno al cinema, accordo “reale” con Netflix

Accordo con Netflix per Harry e Meghan. A meno di un anno dalla rinuncia ai loro compiti nella famiglia reale la coppia più glamour della monarchia britannica ha raggiunto un’intesa con il gigante dell’intrattenimento via streaming per produrre documentari, film, show e programmi per bambini, ripercorrendo la strada già intrapresa tempo fa da una coppia di loro cari amici, Barack e Michelle Obama.

I retroscena dell’accordo con Netflix

A dare la notizia dell’accordo è stato il New York Times, rivelando che il contratto tra l’ex coppia reale e il gigante dei film via streaming non prevederebbe il ritorno sulle scene di Meghan Markle, che dopo aver abbandonato il suo ruolo nella serie “Suits” per sposare Harry ha fatto sapere di non voler più portare avanti la carriera di attrice. “Vogliamo fare programmi che informino ma che diano anche speranza” avrebbero detto il duca e la duchessa del Sussex nel primo commento sul nuovo lavoro, che pur non prevedendo ruoli da attrice per Meghan, potrebbe vedere la coppia apparire in documentari da loro prodotti. Non è chiaro al momento l’aspetto economico dell’intesa, anche se per accaparrarsi la coppia “reale” Netflix ha dovuto battere la concorrenza delle più grandi case di produzione hollywoodiane, della Disney e di Apple. Un’asta che avrà sicuramente aiutato Harry e Meghan ad aumentare la cifra incassata per l’accordo, in un momento che comunque vede la coppia in cerca di un modo per mantenere il proprio importante stile di vita, dopo che con la rinuncia ai compiti pubblici della famiglia reale sono venute meno anche le sovvenzioni pubbliche che ricevevano come membri della royal family. E così dopo essere fuggita in California per liberarsi dell’ossessiva attenzione di tabloid e paparazzi, ma anche delle pesanti condizioni che circondavano Meghan, la coppia ha scelto i riflettori di Hollywood.

(foto di copertina dalla pagina Instagram di Meghan Markle)