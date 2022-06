Per i prossimi dieci anni, il calcio maschile a stelle e strisce sarà visibile - in esclusiva - su Apple Tv

L’accordo decennale tra Apple e la MLS per trasmettere il campionato americano in tutto il mondo

Mancava un solo grande attore all’interno del mercato dei diritti televisivi (in ambito calcistico) per la trasmissione in streaming di singole partite o di interi campionati. E ora si è aggiunto alla tavola già bandita a festa, anche una delle grandi aziende che nel corso degli anni aveva già provato a fare concorrenza ai giganti dell’OTT. Perché Apple ha siglato un accordo decennale (dal 2023 al 2033) con la MLS, il principale campionato di calcio americano. Quel soccer che da anni cerca di uscire dall’anonimato, grazie all’acquisto di grandi nomi (anche se molti a fine carriera) per cercare di coinvolgere il pubblico di tutto il mondo. E ora, con questa mossa, si cerca ancor di più di travalicare i confini.

Negli Stati Uniti, come molti ben sanno, il calcio al femminile è molto più apprezzato rispetto a quello maschile. Soprattutto per via dei risultati della Nazionale. Ma negli ultimi anni le varie società che fanno parte della Major League Soccer le hanno tentate tutte, anche con grandi investimenti economici. Ma mancava un tassello fondamentale: rendere più fruibile la competizione, anche al mercato internazionale. Ed è questo l’obiettivo alla base dell’accordo Apple-MLS che inizierà a partire dalla prossima stagione si concluderà (almeno secondo quanto previsto dal contratto attuale).

Apple MLS, l’accordo per la trasmissione delle partite per 10 anni

Nei prossimi mesi saranno ufficializzati anche molti dettagli. Il primo riguarderà il costo di questa operazione (alcuni portali specialistici parlano di un costo di circa 250 milioni di dollari a stagione per i diritti) e poi il prezzo di abbonamento per chi ha già o sottoscriverà un contratto con Apple Tv. E, secondo le indicazioni – ancora parziali – inserite nel comunicato che ha annunciato l’accordo Apple-MLS, l’offerta non sarà limitata ai cittadini sul suolo statunitense, ma a tutto il mondo. Ma di che partite stiamo parlando e, soprattutto, occorrerà acquistare un “ticket” ad hoc? La risposta è: «Un’ampia selezione di partite della MLS e della Coppa di Lega, inclusi alcuni dei più grandi matchup, sarà inoltre disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati Apple TV+, con un numero limitato di partite disponibili gratuitamente. Vantaggio per i possessori di abbonamenti: l’accesso al nuovo servizio di streaming MLS sarà incluso come parte dei pacchetti di abbonamenti MLS per l’intera stagione».