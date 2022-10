Le novità riguardanti gli App Store: nuove accuse per Google e il fenomeno BeReal

L’ultimo aggiornamento della rubrica settimanale di TechCrunch che riassume le ultime novità sui sistemi operativi mobili, le applicazioni mobili e l’economia generale delle applicazioni presenta delle importanti novità. Epic Games e Match Group hanno presentato una mozione per modificare la loro denuncia contro Google, presentata l’anno scorso. Le due società hanno affermato che Google avrebbe pagato i rivali in affari per convincerli a non creare degli app store che altrimenti sarebbero entrati concorrenza con Google Play Store, il servizio di distribuzione digitale gestito e sviluppato da Google. Secondo i nuovi elementi aggiunti alla denuncia iniziale, questa sarebbe una violazione diretta della legge antitrust statunitense nota come Sherman Act. Epic Games e Match Group avevano descritto nel dettaglio un programma di Google, nominato Project Hug, che prevedeva il pagamento di incentivi molto elevati agli sviluppatori di giochi per mantenerli su Google Play Store.

Intanto Google ha annunciato nuove funzionalità che verranno introdotte nel Play Store, che verrà anche riprogettato per essere adattato ai dispositivi a grande schermo come i tablet. Questa modifica segue un precedente rinnovamento del Play Store che offriva agli utenti la possibilità di filtrare i risultati di ricerca per dispositivo, rendendo più facile per loro scoprire e scaricare applicazioni per dispositivi come smartwatch, televisioni o automobili.

Il fenomeno BeReal negli App Store: molti lo scaricano, pochi lo usano

Secondo Sensor Tower, BeReal è la vera novità dell’ultimo periodo: ha superato i 53 milioni di installazioni in tutto il mondo sia su App Store sia su Google Play. Il dato delle installazioni non coincide però con quello degli utenti attivi, di solito infatti gli utenti scaricano un’applicazione per curiosità ma poi non la utilizzano regolarmente. Questo è molto frequente con BeReal, che al momento non riesce ad affermarsi come social network al pari di Instagram o TikTok. Solo il 9% degli utenti che hanno scaricato BeReal su Android avvia l’applicazione quotidianamente. Instagram, per esempio, è una delle applicazioni più utilizzate quotidianamente dagli utenti: il 39% degli utenti che ha scaricato l’applicazione la apre ogni giorno, mentre TikTok è al secondo posto con il 29% di utente che apre l’app ogni giorno. Seguono Facebook, Snapchat, YouTube e Twitter rispettivamente.