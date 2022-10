Il grande biscotto: il caso del Gazzettino

La gestione dei cookies da parte de Il Fatto Quotidiano sembra aver fatto scuola. E sono sempre di più le testate online che stanno utilizzando lo schema sdoganato dalle pagine web del quotidiano diretto da Peter Gomez, che ha a sua volta preso spunto dal caso del quotidiano francese Le Monde. Abbiamo visto il caso del Messaggero, proseguiamo con i cookies de Il Gazzettino. Ovviamente, avendo lo stesso editore del Messaggero, il caso sarà del tutto speculare.

Cookies Il Gazzettino, la policy è del tutto simile a quella del Messaggero

Esattamente come avviene per il Messaggero, il banner iniziale è gestito dall’azienda Iubenda e, correttamente, prevede tre alternative: quella di accettare i cookies, quella di accettarli solo in parte e quella di rifiutarli. Ancora una volta, però, quando si sceglie di rifiutare i cookies, si arriva su un altro banner – questa volta proprietario – che offre ulteriori due alternative all’utente: quella di accettare i cookies o quella di abbonarsi a partire da 1 euro.

La logica è sempre quella prevista dalle linee guida del Garante della Privacy sui coookies: al concetto di cookies wall, normalmente vietato, si prevede una deroga nel caso in cui ci siano delle opzioni che possano prevedere una alternativa per poter accedere ai contenuti del sito. E – sulla scia di quello che è successo a Le Monde – questa alternativa è individuata nella possibilità di sottoscrivere un abbonamento a un prezzo congruo. Anche nel caso de Il Gazzettino, così come avveniva per Il Messaggero, il sito – da desktop e da mobile – continua a essere navigabile nonostante la presenza del banner.

Qual è la nostra valutazione del problema? Eccola:

Abbiamo deciso di dare due biscotti su cinque (come per il Fatto Quotidiano) per una questione di compensazione. La formula resta non chiara dal punto di vista del messaggio, in quanto mancano delle informazioni importanti sui cookies in caso di sottoscrizione dell’abbonamento. In compenso, il Gazzettino lascia la possibilità di scrollare il sito, anche senza che l’utente prenda decisioni in materia di cookies. Anche in questo caso, le valutazioni del secondo semestre del 2022 permetteranno al Garante della Privacy di chiarire la correttezza di questa prassi.

NB. Questo è il terzo di una serie di articoli che riguarderanno le policies dei vari gruppi editoriali italiani in merito alla questione dei cookies, delle informative da fornire agli utenti e dalla coerenza di queste ultime con le norme previste dal GDPR