Quali sono le applicazioni che fanno scaricare la batteria degli smartphone più rapidamente?

Uswitch è un’azienda con sede nel Regno Unito e che gestisce un sito Web omonimo che consente di confrontare i prezzi di vari servizi e prodotti: a partire da quelli energetici o assicurativi fino a quelli dei dispositivi mobili come gli IPhone. Secondo i risultati di una ricerca condotta da Uswitch nel 2o2o le 10 applicazioni che influiscono sulla durata della batteria sono: Google, Facebook, Messenger, WhatsApp, Amazon Alexa, Gmail, Uber, Waze, Google Chrome, YouTube Music. Uswitch ha stilato una classifica delle 50 applicazioni che influiscono sulla durata della batteria, in particolare quella degli smartphone: all’undicesimo posto c’è Instagram e a seguire ci sono gli altri principali social network: Telegram, Twitter e TikTok. Google e Meta, l’azienda proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, solo le due aziende che sviluppano e gestiscono la maggior parte delle applicazioni che compaiono tra i primi posti della classifica.

Secondo un articolo pubblicato a luglio del 2022 su Techengage, le applicazioni che consumano più batteria e che sarebbero per questo «da evitare nel 2023» sono Snapchat, Netflix, YouTube, Facebook, Messenger, WhatsApp, quelle utilizzate per leggere notizie come Google News, Flipboard, BBC News e infine TikTok. Anche AndroidAuthority ha pubblicato una lista simile in un articolo pubblicato a settembre del 2022: troviamo Facebook al primo posto e la sua applicazione di messaggistica istantanea Messenger al secondo, poi Instagram, Snapchat, Fitbit, YouTube, Skype, Tinder, Amazon Alexa e infine Uber.

LEGGI ANCHE > L’arbitrato che Meta deve sostenere per gli stress test della batteria degli smartphone di alcuni utenti

Quali tipi di app influiscono di più sulla durata della batteria?

Le applicazioni di social network, che sempre più di frequente vengono utilizzate in particolare per la riproduzione di video e altri contenuti multimediali, sono quelle che influiscono in misura maggiore sul livello di carica della batteria dei dispositivi mobili. Altri tipi di applicazioni che influiscono sulla durata della batteria sono quelle che anche quando l’utente non interagisce direttamente con le funzioni dell’app continuano ad aggiornarsi e a funzionare in backround: tra queste ci sono, per esempio, le applicazioni di posta elettronica oppure quelle che includono funzioni di monitoraggio della posizione.