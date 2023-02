Perché i bitcoiners sono tanto entusiasti del protocollo Nostr?

La comunità dei bitcoiners è stata la prima ad entusiasmarsi per Nostr e per le sue applicazioni

Cos’è Nostr? Nella giornata che dedichiamo all’approfondimento del protocollo cosiddetto “libero” – diverso dagli altri perché l’archiviazione dei dati viene lasciata in mano al singolo utente, rendendo impossibile la censura da parte di qualsivoglia azienda o governo – cerchiamo di capire perché il protocollo piace così tanto a chi bazzica nel mondo dei bitcoin, quindi il legame che c’è tra Nostr e Bitcoin.

Quello a cui Nostr punta – considerati i mille sviluppi che possono servirsi del protocollo – è di diventare un vero e proprio standard tecnologico di base con cui creare non solo social network (come il neonato Damus, che abbiamo analizzato) ma anche altro, ponendo il focus su tematiche come la privacy e l’archiviazione dei dati che devono essere messe in mano agli utenti. Oltre a decentralizzare i social, secondo Protos – portale di crypto news – il servizio offerto da Nostr prevede anche la possibilità di pagamenti integrati tramite il layer-2 Lightning Network di Bitcoin (un protocollo di pagamento che permette transazioni più veloci tra i nodi partecipanti risolvendo il problema principale della scalabilità dei bitcoin).

Nostr e Bitcoin, il sodalizio è cominciato a metà dicembre 2022

Più precisamente, nella notte in cui Jack Dorsey ha postato le prime informazioni su Nostr, segnalandolo come tecnologia in grado di dar vita a un social che potrebbe sostituire Twitter. Con la pubblicità che Dorsey ha fatto e considerato l’investimento di 14 bitcoin, migliaia di bitcoiner si sono iscritti organizzando – tra le altre cose – una conferenza per parlare di Nostr che è stata fissata tra il 19 e il 21 marzo 2023.

Quello che piace ai bitcoiners è che con Nostr – nonostante non ci sia alla base una blockchain – prevede una serie di implementazioni che supportano pagamenti in bitcoin tramite la Lightning Network (il metodo di pagamento più rapido che agevola l’utilizzo di bitcoin per le transazioni di tutti i giorni di cui parlavamo all’inizio dell’articolo). In sostanza, Nostr non ha specificatamente a che vedere con Bitcoin ma, essendo lo strumento che è, è possibile utilizzarlo – con la giusta gestione tecnologica – come strumento di supporto per i pagamenti con Lightning Network.



Qualche elemento in più rispetto al legame che si è stretto tra Bitcoin e Nostr torna utile fare riferimento a un contenuto del canale Blockchain Caffe: «Ci sono molte attinenze e assonanze tra Nostr e Bitcoin, tra le due comunità, perché ci sono elementi in comune dal punto di vista dei concetti […]. Nostr è molto web3 oriented, non esiste più utente e password, esistono chiave pubblica e chiave privata perché fa pesantemente il gioco di crittografia e firme digitali. Come? Ogni singolo messaggio che viene creato da un client e mandato alla rete di Nostr viene firmato digitalmente (stessa cosa di una transazione Bitcoin o Ethereum). Il mittente viene riconosciuto da una firma digitale, firma digitale che impedisce di alterare il contenuto».