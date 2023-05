Anche Meta vuole il suo Twitter: si lavora sull’app Barcelona

Nell’era in cui tutte le aziende (anche quelle più grandi) stanno cercando di “copiare” dai competitors per inserirsi in una fetta di mercato mai satura, ecco che anche Meta sembra pronta per lanciare la sua alternativa a Twitter. In origine si chiamava Project92 (o P92). Ora, stando alle ultime indiscrezioni, abbiamo il nome di questo progetto che sarà un ibrido tra Instagram e il social network dei cinguettii: l’app Barcelona.

App Barcelona, anche Meta vuole il suo Twitter

Non si conoscono i motivi dietro la scelta di questo nome, ma alcune caratteristiche sono trapelate grazie ad alcuni sviluppatori e ricercatori digitali. Per esempio, sappiamo che questo “Twitter made in Meta” consentirà agli utenti di condividere post testuali di 500 parole, con la possibilità di creare thread (per un massimo di 100 post). Inoltre, un dettaglio da non sottovalutare) sembra che Menlo Park – a differenza delle sue piattaforme storiche – punterà tutto su un modello di social network decentralizzato. Un aspetto che stona con la storia del colosso americano che ha sempre gestito in modo centralizzato (anche per la profanazione commerciale degli utenti) i dati personali di chi è iscritto alle sue piattaforme.

Barcelona sarà una app a sé, ma con un collegamento diretto con Instagram. Saranno, infatti, utilizzate le credenziali e il nome utente scelto per accedere al social delle foto. Questa iniziativa arriva pochi mesi dopo l’introduzione di Instagram Notes che, però, non ha riscontrato un grandissimo successo. Viste queste premesse, quanto è credibile l’atteggiamento di Meta che punta a essere il competitor diretto di Twitter? Visti i precedenti, sembra una missione impossibile.