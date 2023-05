Quanto successo sta avendo l’esperimento di Instagram Notes?

Parlando di esperimenti recenti (e che hanno ottenuto poco seguito), Meta si è imbarcato sulla nave delle Instagram Notes. Un’altra delle tante attività e declinazioni di ciò che già esiste e che finora è stato una macchina miliardaria – i social network in generale -, macchina che si vuole continuare a spremere a tutti i costi. Anche creando un collegamento tra Instagram, social network che si basa su meccanismi classici, e Barcelona, servizio di condivisione decentralizzato e open source.

Tornando a Instagram Notes, quale è la (breve) storia di questo esperimento e perché – ad oggi – possiamo dire che non ha avuto successo? Note, innanzitutto – e a differenza di Barcelona – è integrato all’interno dell’applicazione.

La storia di Instagram Notes

Dalle immagini si è passati ai video (si vedano i reel) e poi è arrivato anche il testo. Instagram ha provato – come tutti i social di Meta – a pigliarsi tutto e a intercettare, per esempio, le persone che sceglievano TikTok per i suoi video. Con Note è stato proposto un formato in app che mette al centro il testo scritto. Chi si è voluto rincorrere in questo caso? Ovviamente Twitter. Con l’annuncio verso fine anno e la comparsa della funzionalità – in Italia – all’inizio del nuovo, ora agli utenti viene data la possibilità di fissare un testo scritto che ha un limite di caratteri (come su Twitter) per 24 ore (il tempo di una storia). Come si accede alle note? Direttamente dai Direct. Possiamo quindi affermare – andandole a cercare – che non sono neanche poste così tanto in vista rispetto a quella che è la parte centrale del social, ovvero la Home che scrolliamo e sulla quale ci troviamo ogni volta che apriamo l’applicazione.

Il blog ufficiale di Meta ha definito Notes come un «modo semplice e leggero» per condividere ciò che le persone hanno in mente in pochi caratteri ampliando le possibilità di stare in contatto con i propri amici attraverso una sorta di bacheca. Anche per i creator questa novità avrebbe dovuto essere positiva: uno spazio in più per promuover prodotti e contenuti, innanzitutto, e per interagire con i fan.

Come funziona l’integrazione in app?

Come funziona Instagram Notes? Ognuno di noi può scoprirlo – se non l’ha già fatto – aprendo la sezione Direct di Instagram. Sia su sistema iOS che su sistema Android si vedono, nella parte alta dello schermo, le note lasciate dalle persone che seguiamo. Per condividere una nota occorre toccare nell’angolo in alto a sinistra la propria foto profilo.

A quel punto si apre una finestra che permette di lasciare una nota che non superi i 60 caratteri scegliendo – poi – se condividerla con tutti i follower o solo con gli amici più stretti. La Nota sarà disponibile per le successive 24 ore e, qualora qualcuno dovesse rispondere e interagire con essa, la conversazione darà vita a una chat in Direct. Nelle 24 ore in cui la nota è presente è possibile sia eliminarla che sostituirla con una nuova.

Quanto successo hanno avuto le Instagram Notes finora? Non tantissimo, a giudicare dal fatto che molto poco se ne parla e dal fatto che – andando a controllare – le storie sono sempre di più e vengono preferite ai 60 caratteri di testo scritto che possiamo lasciare in una sezione cui Instagram stesso ha scelto di non dare chissà quanta visibilità.

(Foto copertina: blog di Meta)