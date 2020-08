Il nuovo Ponte di Genova sarà aperto al traffico «la sera del 4 o la mattina del 5 agosto»

Oggi è un giorno in cui non si può festeggiare. A Genova sarà inaugurato il nuovo viadotto che sostituirà il Morandi, crollato il 14 agosto del 2018 inghiottendo nella sua gola la vita di 43 persone. Il 3 agosto, quasi due anni dopo, si darà il via a quel progetto di Renzo Piano che riporterà quel collegamento nel capoluogo ligure rimasto fermo e bloccato. Un passo in avanti, fissando nella memoria i nomi di quelle vittime innocenti. E se stasera ci sarà l’inaugurazione ufficiale, bisognerà attendere ancora qualche ora per l’apertura Ponte Genova San Giorgio.

Ad annunciare la data in cui è prevista la ripresa del traffico sul nuovo viadotto è stato il sindaco e commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci: «Tutta la città si aspetta che il ponte apra al traffico. È una infrastruttura nata da una tragedia ma fatta nei tempi giusti e coi costi giusti e nei modi giusti. È un messaggio di speranza per fare infrastrutture a livello europeo». Il primo cittadino ha poi annunciato che l’apertura Ponte Genova al traffico avverrà domani sera (martedì 4) o, al più tardi, mercoledì mattina (5 agosto).

Apertura Ponte Genova tra martedì sera e mercoledì mattina

Manca ancora l’ufficialità, dunque, ma ci siamo quasi. Dopo due anni di dolore, lacrime e ricostruzione, nelle prossime ore Genova tornerà a essere collegata attraverso quel nuovo viadotto, senza dimenticare chi ha perso la vita in quella tragedia fatta di sottovalutazione dei problemi e di pessima gestione della manutenzione di un’infrastruttura che dovrebbe essere controllata con attenzione per via della sua natura.

Stasera l’inaugurazione

Questa sera, prima dell’apertura Ponte Genova San Giorgio, ci sarà l’inaugurazione alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quasi due anni dopo la città ligure prova a ripartire, non dimenticando le cause che hanno provocato tutta questa situazione.

