Antonella Clerici si commuove a Sanremo: “Una bestemmia che non sia su Raiuno” | Video

La quarta serata del Festival di Sanremo 2020 avrà un sapore speciale per Antonella Clerici che in virtù dell’amicizia con Amadeus sarà sul palco dell’Ariston com co conduttrice. Sarà il suo grande ritorno su Rai 1 dopo un anno difficile, in cui ha perso anche il suo storico programma de La Prova del Cuoco. Il neo direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha speso parole al miele di grande stima per lei:

“Io arrivo a Rai1 e non avevo relazioni approfondite con i suoi talent. Trovo che sia una bestemmia che Antonella non sia presente su Rai1 da un po’ di tempo. La ritengo una donna non solo legata ad un registro ludico, ma anche autorevole. Rai1 deve ritornare nei volti autorevoli. Antonella non ha mai creato filtri con i telespettatori. Per me sarà un asset importante della prima rete. Con lei vorrei costruire, nel mantenimento del suo codice, un suo ritorno meno prevedibile al di là della cucina”.

Poi il direttore continua:

“Con Antonella ci siamo sentiti, scritti parlati, lei per altro è sempre stata molto carina nella mia direzione di Rai 3, pur non conoscendoci troppo, con complimenti per la mia innovazione. Ecco innovare su Rai 1 diciamo è più complicato perchè non si è in una nicchia dove i valori son più ridotti, ma il mio lavoro viene orientato su questa mia voglia di innovare e di sperimentare…”

Antonella Clerici: cosa farà in Rai?

Antonella Clerici si è commossa perché per lei è stato un anno davvero difficile e ora vuole guardare soltanto al futuro, che sarà ancora su Rai 1. Si parla tanto del ritorno di Ti Lascio una canzone, ma non era la sede per parlarne. Intanto ringrazia Coletta e Amadeus:

“Mi sento presa per mano e mi piacerebbe affidarmi e fare una cosa che uno non si aspetta. E’ mancato ultimamente il mio spirito giocoso, gioioso, e quindi tornare a tirar fuori quello che so fare. Con lui mi sento molto protetta”

Antonella Clerici commossa in conferenza stampa #sanremo2020 pic.twitter.com/CvFmI3rJIk — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) February 7, 2020

Il suo pianto commosso in conferenza stampa è quello di un’artista da sempre esempio di grande eleganza, siamo davvero felici di rivederla sulla rete ammiraglia del servizio pubblico e le auguriamo un in bocca al lupo per la quarta serata di Sanremo 2020.