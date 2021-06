Fedez ha deciso di aprire una sua fondazione benefica

Dopo le esperienze nel sociale dell'ultimo anno, Fedez ha deciso di investire e di creare una sua fondazione per cui ha già in mente una serie di progetti

La politica degli influencer continua e Fedez aprirà una sua fondazione. Ad annunciarlo è lo stesso cantante, ovviamente via Instagram, spiegando i suoi intenti. Tutto parte da Scena unita – fondo per i lavoratori della musica e dello spettacolo, creata apposta per sostenere il comparto dei lavoratori dello spettacolo che il Covid ha colpito tanto duramente. E che ancora fatica a rialzarsi, considerato che concerti, discoteche, teatri, cinema e tutto l’ambito degli eventi e dell’intrattenimento sta ripartendo piano piano e, ancora, arranca.

Fedez, che ha cominciato a prendere a cuore le cause sociali già dall’inizio della pandemia, negli ultimi mesi si è distinto in più ambiti. Insieme alla moglie con la raccolta fondi per il San Raffaele, partecipando alla raccolta fondi per i lavoratori dello spettacolo e scagliandosi contro la Lega e il blocco del DDL Zan in Parlamento, ospitando anche sul suo profilo lo stesso Zan. Il tutto, ovviamente, è avvenuto sui social o tramite social. Una componente imprescindibile che sicuramente avrà il suo ruolo anche nella nuova fondazione Fedez che il cantante ha annunciato.

Fondazione Fedez annunciata su Instagram



Nella giornata di oggi Fedez ha reso noto via Instagram Stories i suoi progetti: «Abbiamo raccolto 4.780.000 euro destinati a lavoratori e aziende in difficoltà nel mondo dello spettacolo, – spiega il rapper – soldi che verranno erogati nella loro totalità tra pochissime settimane. Un lavoro incredibile, io sono contentissimo». Arriva poi la notizia: «Dall’esperienza maturata in questo progetto ho deciso di aprire una mia fondazione che ogni anno si darà un obiettivo da perseguire per aiutare più persone possibile».

Federico Lucia ha deciso quindi di investire parte del suo tempo nella creazione di un ente che possa «portare avanti altri progetti di questo tipo», si legge nelle stories, sottolineando che molte idee già ci sono e che ne parlerà presto con i follower. Non manca la nota per i giornalisti che, in questi anni, lo hanno accusato di ostentare la beneficienza che fa: «La beneficienza si fa e si dice, soprattutto per trasparenza».